تشكيلة فريقي باريس سان جيرمان ومان يونايتد بدوري الأبطال

أعلن فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ، تشكيلة المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل صاحب الأرض ( باريس سان جيرمان) كالتالي: حراسة المرمى : نافاس خط الدفاع: فلورينزي - ديللو - كيمبمبي - كورزوا خط الوسط : جاي - دانيلو - هيريرا خط الهجوم: دي ماريا - إمبابي - نيمار بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:. حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع : بيساكا - لونديلوف - شاو - توانزيبي خط الوسط : برونو - فيريد - تيليس - مكتوميناي خط الهجوم : راشفورد - مارسيال

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