وشهد الشوط الأول خشونة كبيرة في التدخل على الخصم من جانب فريق كلوب بروج البلجيكي ، حيث حصل عدة لاعبين من الفريق على البطاقة الصفراء .
وحصل كل من كلينتون مانا ، إمانويل دينيس ، ماتس ريتس على البطاقة الصفراء بعد التدخل العنيف منهم على لاعبي زينت بطرسبرج الروسي.
وتقام في نفس التوقيت مباراة يوفينتوس الإيطالي ودينامو كيف الأوكراني من نفس المجموعة على ملعب مجمع أوليمبيسكي الرياضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل السلبي يسيطر على مباراة زينت بطرسبرج وكلوب بروج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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