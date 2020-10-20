التعادل السلبي يسيطر على مباراة زينت بطرسبرج وكلوب بروج

انتهى الشوط الأول من مباراة زينت بطرسبرج الروسي وكلوب بروج البجيكي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تلعب على إستاد غازيروم إرينا ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة.

وشهد الشوط الأول خشونة كبيرة في التدخل على الخصم من جانب فريق كلوب بروج البلجيكي ، حيث حصل عدة لاعبين من الفريق على البطاقة الصفراء .

وحصل كل من كلينتون مانا ، إمانويل دينيس ، ماتس ريتس على البطاقة الصفراء بعد التدخل العنيف منهم على لاعبي زينت بطرسبرج الروسي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة يوفينتوس الإيطالي ودينامو كيف الأوكراني من نفس المجموعة على ملعب مجمع أوليمبيسكي الرياضي.