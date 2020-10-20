محلل كرة عالمية: النني أجبر الجميع على بقائه في أرسنال .. فيديو

قال وسيم أحمد محلل الكرة العالمية، إن محمد النني أجبر "أرتيتا" المدير الفني لنادي أرسنال على عدم الاستغناء عنه، وأن يكون داخل المنظومة الأساسية للفريق من خلال أدائه وقتاله داخل المستطيل الأخضر.
وأضاف وسيم أحمد عبر قناة " أون تايم أسبورت " أن النني لن يستطيع المشاركة في كل المباريات بشكل أساسي بسبب المنافسة الكبيرة، خاصة بعد التعاقد مع المدافع القادم من أتليتكو مدريد.
وتابع، أن محمد النني ليس من نوعية اللاعب المحبوب لأن الجمهور يحب اللاعب الذي يحرز الأهداف، وهذا ليس دور النني داخل الملعب، مؤكدًا أن المدير الفني فقط هو من يستطيع تقييم أدائه داخل الملعب.
واختتم حديثه ، أن النني أجبر أرتيتا على العودة مرة أخرى وعلى وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق بأدائه فقط.
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