الخطيب يتفقد الأعمال الإنشائية بمقر الأهلي في الجزيرة

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة؛ لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات ضمن الخطة الإنشائية التي وضعها مجلس الإدارة.

رافق محمود الخطيب خلال جولته التفقدية كل من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي. وحرص الخطيب على تفقد أعمال التطوير بالبوابة الرئيسية، وتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الإنشائية وموعد الانتهاء منها. وتابع رئيس النادي الأعمال الإنشائية التي تجرى في منطقة الخدمات، ومن بينها إنشاء صيدلية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

واختتم الخطيب جولته بتفقد أعمال تطوير مدرجات التتش الجديدة، وتعرف على موعد الانتهاء من الدور الثاني والثالث داخل المدرج والذي يتضمن إقامة غرف خلع ملابس ومكاتب إدارية خاصة بقطاع النشاط الرياضي. ووجه الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة؛ لخدمة الأعضاء، والانتهاء من عمليات الإنشاءات والتطوير داخل مقر النادي بالجزيرة في التوقيتات المحددة لذلك.