إصابة سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني بفيروس كورونا ..شاهد

أعلنت الصفحة الرسمية لـ نادي بايرن ميونخ الألماني، إصابة سيرجي جنابري بفيروس كورونا وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". سيرجي جنابري

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لـ جنابري، معلقة "أثبتت الفحوصات إصابة جنابري بفيروس كورونا، وكما هو متبع في الحالات المشابهة، وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي".

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كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فوز جنابري لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في أسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق "جنابري"، على زميليه في الفريق روبرت ليفاندوفسكي، ونيمار، وأنخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، في سباق الحصول على الجائزة.

وكان جنابري قاد بايرن ميونخ للفوز على برشلونة في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا كما سجل هدفين في شباك ليون الفرنسي في نصف نهائي بطولة دوري الأبطال؛ ليتأهل لنهائي المسابقة.

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