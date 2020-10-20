حصاد المؤتمر الصحفى لجهاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة "التوأم"

أنتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة " التوأم " الكابتن حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة النادى و السادة الصحفيين و الإعلاميين

و فى بداية حديثة قدم رئيس النادى الشكر للكابتن طلعت يوسف و الجهاز الفنى السابق على ما قدموه من مجهودات طوال الفترة الماضية متمنيا لهم كل التوفيق فى خطواتهم القادمة

و اشاد الأستاذ محمد مصيلحى بقدرات الجهاز الفني الجديد و أشار أن التوأم و الجهاز المعاون دائما ما يلقى الإشادة للإخلاص و التفانى فى العمل من أجل تحقيق الهدف ، و أكد رئيس النادي على ثقة و تمنيات مجلس إدارة النادي في تحقيق التوأم لإنجاز مع زعيم الثغر خلال المرحلة القادمة

و من جانبه عبر الكابتن حسام حسن عن خالص تقديره لمجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى و سعادته بقيادة نادى كبير بحجم نادى الاتحاد السكندرى و التعاون مع مجلس إدارة النادى من لأجل تقديم شيء و إنجاز لنادى الاتحاد السكندرى و هو ما أكده أيضًا الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذى أكد أن العمل وقيادة فريق كبير بحجم زعيم الثغر شرف لأي جهاز .

و أشار أن الفترة الزمنية قصيرة بين الموسم الحالي الذى سينتهى خلال أيام ، و بداية الموسم الجديد الذى سينطلق قريبًا أيضًا نظرًا لتلاحم الموسمين و هو ما يتطلب الكثير من العمل و الجهد .

و شدد على أهمية المواجهة القادمة أمام نادى المقاولون العرب فى دور الـ 8 لبطولة كأس مصر متمنيًا التوفيق و دعم الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الإنجاز الذى يأمله مجلس إدارة النادى و الجهاز الفني و جماهير النادى العظيمة .