أثناء استضافة سمير فرج.. صبحي: الشباب المصري قدم نموذجا مثاليا في الوعي لحرب أكتوبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء الندوة الحوارية التي أقيمت على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور اللواء أ.ح سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق تحت شعار معاك أون لاين بمناسبة احتفالات الوزارة بالذكرى ال٤٧ لنصر أكتوبر المجيد .

واستعرض اللواء سمير فرج كيف حققت مصر النصر في أكتوبر ٧٣ بداية من الإستعدادات والتحهيزات الخاصة من إعادة بناء للقوات المسلحة مرورًا بحرب الاستنزاف حتى حرب أكتوبر .

كما استعرض مدير الشئون المعنوية الأسبق أجيال الحروب وتطورها حتى الجيل الخامس والذى أصبح أخطر وأشد أنواع الحروب والذي يستهدف العقول والمعنويات بالتضليل والشائعات .

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أن وعي الشباب والشعب المصري خلال مدة الإعداد لحرب أكتوبر ٧٣ نموذج فريد ومثالي في الثقة في القدرة على استعادة الأرض والتحلي بالصبر والوقوف خلف القيادة السياسية في ذلك التوقيت .

وطالب وزير الشباب والرياضة الشباب المصري بضرورة التحلي بالوعي والحكمة ومواجهة الشائعات المغرضة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ظل الانجازات التاريخية في العديد من المجالات والتي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة

حضر الإحتفالية أكثر من ٣٠٠ من شباب مراكز الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية وأقيمت الندوة في ظل إجراءات إحترازية مشددة .

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة درع الوزارة للواء سمير فرج تقديرًا على جهوده وعطائه للوطن .