طبيب الزمالك يكشف موقف ساسي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خضع للفحوصات الطبية اليوم ، عقب وصولة القاهرة عصرا قادما من المغرب.

أضاف أسامة ان الفحوصات أثبتت سلامة ساسي بشكل كامل من فيروس كورونا..

وشارك فرجاني ساسي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وادي اللاعب تدريبات تأهيلية في البداية أعقبتها المشاركة مع اللاعبين في فقرة بالكرة ، من خلال التمرير والاستلام والتسليم بشكل سريع.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.