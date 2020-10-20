باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم قبل انطلاق التدريب

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي وهنأهم في علي الأداء والفوز في لقاء الذهاب على الرجاء بالمغرب، مؤكدا أنهم كانوا علي قدر المسئولية .
وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة وهي لقاء العودة أمام الرجاء ، كما قام بتصحيح بعض الأمور الفنية التي حدثت في اللقاء الأخير.
وفي نهاية الجلسة قال باتشيكو للاعبين: " الشوط الأول انتهي هناك بالفوز وهذا أمر جيد ... أمامنا شوط آخر في القاهرة للوصول للنهائي... ما زالت هناك ٩٠ دقيقة حاسمة.. أنتم دائما رجال وعلي قدر المسئولية ".
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف.
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