محمد غانم: اختيار المحترف ليه قواعد.. فيديو

قال محمد غانم أن الأستعانة بالمحترفين أنتشر بسرعة كبيرة خصوصا في الأندية التي تنافس على حصد البطولات ، و بدأت بكرة القدم تحديدا ثم أنتشر الأمر في الألعاب الجماعية مثل كرة السلة واليد والطائرة .
و أضاف محمد غانم خلال برنامج " ملاعب الأبطال " على قناة " أون تايم أسبورت " ، إن الإحتراف يجب أن يكون له تأثير إيجابي سواء في المنافسة على البطولات أو على مستوى منح اللاعبين خبرات واسعة .
و تابع ، أنه يجب إختيار المحترف بعناية شديدة ، حيث يؤثر أدائه على شكل المنافسة ، بالأضافة أن يكون أدائه أقوى من الاعببين المصريين الموجودين معه في نفس المركز .
و أختتم " غانم " حديثه , أختيار المحترف له قواعد ، و ليس فقط لتنفيذ اللائحة التي تطالب بوجود لاعب أو لاعبة محترفة في الفريق ، بل أن يكون له تأثير أيجابي واضح مع النادي .
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