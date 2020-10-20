كلوب بروج يخطف فوزا مثيرا من زينت بطرسبرج فى دوري أبطال أورويا

انتهى الشوط الأول من مباراة زينت بطرسبرج الروسي وكلوب بروج البجيكي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تلعب على إستاد غازيروم إرينا ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة ، وشهد الشوط الأول خشونة كبيرة في التدخل على الخصم من جانب فريق كلوب بروج البلجيكي ، حيث حصل عدة لاعبين من الفريق على البطاقة الصفراء .
وحصل كل من كلينتون مانا ، إمانويل دينيس ، ماتس ريتس على البطاقة الصفراء بعد التدخل العنيف منهم على لاعبي زينت بطرسبرج الروسي .
مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 63 أحرز إيمانويل دينيس الهدف الأول لفريقه كلوب بروج بعد عدة تمريرات بين لاعبي الفريق لتسكن في شباك زينت .
وفي الدقيقة ال 74 أحرز حارس المرمى إيثان هورفات هدف بالخطأ في مرماه ليتعادل زينت بطرسبرج معه مرة أخرى.
و عاد فريق كلوب بروج للفوز بهدف ثاني في الدقيقة ال 93 عن طريق شارليس دي كيتيلياري ، لتنتهي المباراة بتفوق الفريق البلجيكي على نظيره زينت بطرسبرج الروسي .
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