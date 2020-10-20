20 دقيقة.. تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

على ملعب "حديقة الأمراء" ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

مضت 20 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تألق البرازيلي نيمار بعد عمل عدة مهارات امام الفريق الإنجليزي كما شهدت استحواذ كبير من جانب الفريق الباريسي على مجريات اللقاء.

وتعد هذه المواجهة ثأرية بالنسبة لسان جيرمان، بعد أن خرج الفريق الفرنسي من دور الـ16 للبطولة نفسها، في موسم 2018/2019، على يد مانشستر يونايتد، في المقابل يسعى فريق الشياطين الحُمر لمواصلة تفوقه على الفريق الباريسي للمباراة الثانية على التوالي.

ويذكر ان باريس سان جيرمان قد خسر نهائي البطولة القارية في الموسم الماضي، على يد بايرن ميونخ الألماني.