موراتا يقود يوفنتوس للفوز على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل لا شيء، في افتتاحية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريفي يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فرانك كيزا مهاجم يوفنتوس سدد كرة قوية في الدقيقة 12، لكنها جاورت مرمى دينامو كييف.

وخرج جيورجيو كيليني قائد فريق يوفنتوس الإيطالي من المباراة التي تجمع فريقه بنظيره دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وأصيب كيليني في الدقيقة 19 بإصابة عضلية ليتم استبداله بالتركي ديميرال ويخرج من أرضية الملعب.

استمرت محاولات الطرفين لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي أول دقيقة من الشوط الثاني، استطاع ألفارو موراتا تسجيل الهدف الأول ليوفنتوس بعد متابعة رائعة لتسديدة زميله السويدي كولوسفسكي والتي تصدى لها حارس دينامو كييف، معلنا عن الهدف الأول للفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 84، عاد ألفارو موراتا ليؤكد تفوق فريقه بإضافته الهدف الثاني، ليحرز لفريقه أول 3 نقاط له في مشوار البحث عن اللقب.

وبتلك النتيجة، تحصل يوفنتوس على أول 3 نقاط له في البطولة وضعته على صدارة المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وتضم مجموعة يوفنتوس فريقي برشلونة الإسباني وفيرنتسفاشوري المجري