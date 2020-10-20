بيراميدز وحوريا .. 15 دقيقة تعادل سلبي ومحاولات مصرية وعنف غيني

سيطر التعادل السلبي على أحداث أول 15 دقيقة من مباراة بيراميدز أمام حورويا الغيني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.
بدأت المباراة هادئة مع تحضير كثير داخل وسط الملعب لجس نبض الفريقين مع ظهور رغبة واضحة للاعبي بيراميدز فى فرض سيطرتهم علي اللقاء و تسجيل هدف مبكر فى شباك حوريا .
وشهدت المباراة محاولات كثيرة من لاعبي بيراميدز فى الوصول إلى مرمى حوريا الذي تميز لاعبوه باللعب العنيف في المباراة، وارتكاب أكثر من مخالفة فى المباراة .
ويسعى بيراميدز للتأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الإثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1.
وتبدو صفوف بيراميدز مكتملة قبل لقاء منافسه الغيني، ولا يغيب عنه سوى الثنائي، التونسي عمر العيوني، والأوغندي عبده لومالا للإصابة.
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