محمد صلاح يحتفل بتسجيله 100 هدف مع ليفربول ويوجه رسالة جديدة.. فيديو

و نشر صلاح فيديو له ووجه رسالة الى الجمهور و زملائة فى الفريق من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق صلاح قائلا " شكرا للجماهير. شكرا لزملائي في الفريق والموظفين " .

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و يرتدي النجم محمد صلاح جناح نادي ليفربول حذاءً ذهبيًا في مباراة فريقه المقبلة أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن الشركة الراعية لحذاء محمد صلاح، قررت تكريمه بعمل حذاء ذهبي خاص به يرتديه في المباراة المقبلة، بمناسبة وصوله لهدفه الـ 100 مع ليفربول في مختلف المسابقات.

وأكدت الصحيفة أن صلاح سيرتدي هذا الحذاء فقط في مباراة الفريق المقبلة أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ 100 مع ليفربول بعدما أحرز هدفًا في شباك نادي إيفرتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.