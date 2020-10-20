ميندي يحرس مرمى تشيلسي ودي يونج يقود إشبيلية في أول مواجهات دوري الأبطال.. تشكيل الفريقين

أعلن فريقي تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني تشكيل المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد دقائق في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا. وضم تشكيل فريق تشيلسي : في حراسة المرمى : ميندي خط الدفاع : بن تشيلول - زوما- تياجو سيلفا -جيمس خط الوسط : جورجينو - كانتي - كاي هافيرتز خط الهجوم : ماونت - بوليسيتش - فيرنر بينما ضم تشكيل إشبيلية: في حراسة المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: كودديلج - كارلوس- أكونيا - نافاس خط الوسط : فيرناند - جوميز - راكيتيتش خط الهجوم : سوسو - أوكامبوس - دي يونج

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