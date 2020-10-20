تقسيمة فنية للبدلاء والغائبين عن الزمالك في مواجهة الرجاء بالمغرب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البدلاء والذين لم يشاركوا في اللقاء السابق أمام الرجاء ، فقرات فنية علي هامش المران المقام بملعب النادي، تحت إشراف مدحت عبدالهادي مدرب الفريق.

وخاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في جزء صغير من الملعب ، تم التركيز فيها علي بعض الجمل الفنية ونقل الكرة بسرعة.

وكانت مجموعة اللاعبين الاساسيين الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، أدوا فقرات استشفاء وتأهيل، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو علي تخفيف الجانب البدني لهذه المجموعة ، والتركيز علي الاستشفاء وذلك لمعالجة الإرهاق في ظل خوضهم مباراة ورحلة العودة للقاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الفريق قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.