بيراميدز وحوريا .. شوط أول سلبي وسط سيطرة مصرية وإهدار للفرص

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام حورويا الغيني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

بدأت المباراة هادئة مع تحضير كثير داخل وسط الملعب لجس نبض الفريقين مع ظهور رغبة واضحة للاعبي بيراميدز فى فرض سيطرتهم علي اللقاء و تسجيل هدف مبكر فى شباك حوريا .

وشهدت المباراة محاولات كثيرة من لاعبي بيراميدز فى الوصول إلى مرمى حوريا الذي تميز لاعبوه باللعب العنيف في المباراة، وارتكاب أكثر من مخالفة فى المباراة .

وجاءت الخطورة الأولى في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 17 من اللقاء بعدما تسلم محمد فاروق الكرة على حدود منطقة جزاء حوريا، ليطلق تصويبة قوية جدًا لكن الحارس تصدى لها بصعوبة على مرتين. وكاد بيراميدز أن يدرك الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد كرة ثنائية بين عبد الله السعيد وإيريك تراوري، ليحولها البوركيني إلى عمر جابر أمام المرمى الخالي من الحارس تمامًا ليطلق تصويبة أرضية، لكن المدافع فونانا أبعدها من على خط المرمى.

ويسعى بيراميدز للتأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الإثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1.

وتبدو صفوف بيراميدز مكتملة قبل لقاء منافسه الغيني، ولا يغيب عنه سوى الثنائي، التونسي عمر العيوني، والأوغندي عبده لومالا للإصابة.