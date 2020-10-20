محمود علاء يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم.. وجنش والونش راحة من التدريبات

يخوض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الزمالك المقام حاليا بملعب النادي. ويواصل علاء البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة . ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، راحة لمحمود جنش ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك، من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. ومن المقرر أن ينتظم جنش والونش في التدريبات غدا للفريق بشكل طبيعي. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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