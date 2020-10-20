الشوط الأول.. تاسيندي يتقدم بهدفين لـ لايزبيج أمام باشك شهير بدوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة لايزبيج الألماني وباشاك شهير التركي المقامة على ملعب ريد بول أرينا، بتقدم الفريق الأول بهدفين، في إطار المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
وشهد الشوط الأول تألق اللاعب تاسيندي بعدما استطاع تقديم أداء مميز، وسجل اللاعب هدفين في خمس دقائق ليقود فريقه للفوز في الشوط الأول.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 16 بينما جاء الهدف الثاني لنفس اللاعب في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول والمباراة.
على الجانب الآخر من المجموعة السابعة أيضًا، مانشستر يونايتد يتفوق على باريس سان جيرمان بالشوط الأول بهدف للبرتغالي برونو فيرناندز عن طريق ركلة جزاء.
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