خاضت مجموعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، فقرات استشفاء وتأهيل.
يأتي ذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.
وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو علي تخفيف الجانب البدني لهذه المجموعة ، والتركيز علي الاستشفاء وذلك لمعالجة الإرهاق في ظل خوضهم مباراة ورحلة العودة للقاهرة .
كما قاموا بعمل فقرة خفيفة للترفيه بالكرة من خلال التمرير، أعقبها سباق جري خفيف.
واكتفت بهذه الفقرات بناء علي تعليمات الجهاز الفني، ولم يشاركوا في الفقرات الفنية التي يقوم بها مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المغرب.
كما خاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق ، فقرة تأهيلية قوية علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي إصابات الملاعب ، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب ، استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.