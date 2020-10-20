انت الان تتابع تفاصيل خبر ملحمة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان .. اخر الاخبار والتشكيلة المتوقعة للفريقين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيحل مانشستر يونايتد ضيفا على فريق باريس سان جيرمان ضمن إطار مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مباراة مشوقة، و ينتظر أن يلعب الباريسيون من أجل الانتقام بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل في اللحظة الأخيرة من ماركوس راشفورد جعلت يونايتد يفوز عليهم بأهداف خارج أرضهم في نسخة 2018/19.

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

إدينسون كافاني الغائب الأبرز عن المباراة

لن يشارك إدينسون كافاني لأول مرة بعد استبعاده من قبل أولي جونار سولشاير. يذكر أن كافاني لاعب باريس السابق وقع مؤخرا مع مانشستر يونايتد. كذلك ينتظر غياب أنخيل دي ماريا، الذي قيل إنه يكره الشياطين الحمر كثيرًا لدرجة أنه يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون كلما كان يلعب. فقبل18 شهرًا من الآن، احتفل الأرجنتيني بشدة بهدفي باريس سان جيرمان على ملعب أولد ترافورد وسخر من جماهير الفريق المضيف خلال فوزه 2-0 في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: بايلي ، ليندولوف ، تيليس ، وان بيساكا

الوسط: ماكتوميناي ، بوغبا ، فرنانديز

الهجوم: راشفورد ، ماتا ، مارسيال

باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: فلورينزي ، ديالو ، كيمبيمبي ، كورزاوا

الوسط: هيريرا ، جوي ، باريديس

الهجوم: دي ماريا ، نيمار ، مبابي.

يذكر أن مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ستقام الليلة بملعب حديقة الامراء بالعاصمة الفرنسية.