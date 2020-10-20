انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة ضد فيرينكفاروس – أخبار الفريقين و التشكيلة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتطلع برشلونة إلى تحقيق بداية ناجحة في مشواره في دوري أبطال أوروبا 2020-21 عندما يستقبل بطل المجر فيرينكفاروس في كامب نو مساء الثلاثاء. وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يتواجد فيها فيرينكفاروس في مراحل المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة وفيرينكفاروس

يتولى رونالد كومان الآن مسؤولية شؤون الفريق الأول، وقد كانت بدايته إيجابية في الدوري الإسباني بعد حصده لسبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى مع فياريال وسيلتا فيجو وإشبيلية. ويتطلع برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الكلاسيكو على أرضه أمام ريال مدريد في 24 أكتوبر بعد نتيجة مخيبة للآمال أمام خيتافي يوم السبت.

وتفتقد برشلونة مرة أخرى خدمات مارك أندريه تير شتيجن وجوردي ألبا بسبب الإصابة، بينما من المتوقع أيضًا أن تؤدي مشاكل الركبة المستمرة إلى استبعاد صامويل أومتيتي من المنافسة.

أما بالنسبة لفيرينكفاروس، فقد لعب اثنان فقط من أعضاء الفريق الأول – روبرت ماك وألكسندر زوبكوف – في مراحل المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يشير إلى قلة خبرتهم في هذا المستوى وهناك فرصة قوية أن يقرر ريبروف اختيار نفس التشكيلة التي بدأت ضد مولدي في مباراة الإياب، في حين يجب أن يكون هناك أيضًا مكان لتوكماك نغوين، الذي سجل سبعة أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم. ومن المنتظر ان تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

لبرشلونة:

نيتو. روبرتو ، بيكيه ، لينجليت ، فيربو ؛ بوسكيتس ، دي يونغ ؛ فاتي ، كوتينيو ، جريزمان ؛ ميسي

فيرينكفاروس:

ديبوس. لوفرينكسكس ، بلازيك ، بوتكا ، هيستر ؛ خيراتين ، الصومال ؛ نغوين ، سيجر ، زوبكوف ؛ أوزوني