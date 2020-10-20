بيراميدز يتقدم علي حوريا الغيني بهدفين خلال دقيقتين فى نصف نهائي الكونفدرالية

تقدم بيراميدز على حورويا الغيني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب بهدفين نظيفين خلال دقيقتين باقدام ابراهيم حسن وعبد الله السعيد.

بدأت المباراة هادئة مع تحضير كثير داخل وسط الملعب لجس نبض الفريقين مع ظهور رغبة واضحة للاعبي بيراميدز فى فرض سيطرتهم علي اللقاء و تسجيل هدف مبكر فى شباك حوريا .

وشهدت المباراة محاولات كثيرة من لاعبي بيراميدز فى الوصول إلى مرمى حوريا الذي تميز لاعبوه باللعب العنيف في المباراة، وارتكاب أكثر من مخالفة فى المباراة .

وجاءت الخطورة الأولى في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 17 من اللقاء بعدما تسلم محمد فاروق الكرة على حدود منطقة جزاء حوريا، ليطلق تصويبة قوية جدًا لكن الحارس تصدى لها بصعوبة على مرتين.

وكاد بيراميدز أن يدرك الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد كرة ثنائية بين عبد الله السعيد وإيريك تراوري، ليحولها البوركيني إلى عمر جابر أمام المرمى الخالي من الحارس تمامًا ليطلق تصويبة أرضية، لكن المدافع فونانا أبعدها من على خط المرمى

وحول عبد الله السعيد تمريرة بينية رائعة إلى إيريك تراوري داخل منطقة جزاء حوريا في الدقيقة 61 من اللقاء، لكن البوركيني تعرض لعرقلة ليحتسب الحكم باملاك تسيما ركلة جزاء لصالح بيراميدز. وتوجه الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 65 بعد اعتراض مطول من لاعبي حوريا، ليعود بعدها بإلغاء القرار وعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح بيراميدز.