وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الرجاء للقاهرة قبل الثلاثاء المقبل

تداولت بعض الصحف المغربية صورة لخطاب من وزارة الصحة في البلاد، تفيد برفضها سفر بعثة فريق الرجاء للقاهرة من أجل خوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنه سيتم وضع فريق الرجاء البيضاوي في عزل صحي لمدة أسبوع، ولن يتمكن من السفر للقاهرة قبل يوم 27 أكتوبر المقبل.

ويرحب مسئولو نادي الزمالك بتأجيل المباراة بحسب رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

يذكر أن نادي الزمالك نجح في الفوز في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.