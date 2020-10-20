نهاية المباراة.. تشيلسي يتعادل سلبيا أمام إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول شحيح الفرص بين الفريقين، و لكن أبرزها ضياع هدف مؤكد من جانب إشبيلية من ضربة رأس بإنقاذ رائع من حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي في الدقيقة الـ 17 من المباراة، كما شهد استحواذا كبيرا من جانب تشيلسي .

في الدقيقة الـ 14 حصل اللاعب جورجينوه على أول إنذار في المباراة بسبب التدخل العنيف على مدافع إشبيلية. أول تبديل اضطراري لفريق إشبيليه في الدقيقة 33 بخروج المدافع سيرجي جوميز و دخول جوان جوردن بعد إصابته من تدخل مهاجم تشيلسي . في الدقيقة 37 يحصل المهاجم ماوسون ماوتون لاعب تشيلسي على الإنذار الثاني في المباراة . ثم حصل اللاعب ماركوس أكونا مهاجم إشبيليه على الإنذار الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 43 .

وفي الشوط الثاني شهد استحواذ من جانب الفريقين في وسط الملعب دون وجود خطورة حقيقة ، كما شهد بطاقة صفراء لمدافع تشيلسي تشيلول وبطاقة صفراء لجوردان لاعب إشبيلية.

ومع إنتهاء هذه المباراة يحصل كل فريق على نقطة في منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إوروبا 2020-2021.