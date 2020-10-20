وزير الرياضة مهنئا بيراميدز: الكرة المصرية تتصدر المشهد الإفريقي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإدارى لنادى بيراميدز على الفوز الذى حققه على حوريا كوناكري الغيني في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية. وصعوده بهذا الفوز إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لنادى بيراميدز في المباراة النهائية وتحقيق الفوز للحصول على لقب النسخة الحالية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن كرة القدم المصرية تتصدر المشهد الأفريقي بأداء ونتائج متميزة من خلال النتائج الطيبة التي تحققها الأندية المصرية في المنافسات الأفريقية والتي تجلت في تحقيق أندية الأهلى والزمالك الفوز في مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وأعرب عن تمنياته بتحقيق الفوز أيضًا في مباريات الإياب ليصبح نهائي البطولة الأفريقية مصريًا خالصًا بين قطبي الكرة المصرية بما يسعد جماهير الكرة، ويضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد إنجازات غير مسبوقة بفضل الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها وعناصرها.