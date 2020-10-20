رين الفرنسي يتعادل مع كراسندور الروسي في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق ستاد رين الفرنسي مع نظيره كراسندور الروسي بهدف لمثلهما في الجولة الأولى من دور المجموعاىت لبطولة دوري أبطال أوروبا.
افتتح جوراسي التسجيل لستاد رين في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، لكن راميريس لم يمهل الفرنسيين أكثر من 3 دقائق فقط ، قبل أن يعادل النتيجة لـ كراسندور في الدقيقة 59، وتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، تحصل الفريقان على أول نقطة لهما في المسابقة وضعتهما في المركزين الأول والثاني.
يذكر أن فريقي تشيلسي وإشبيلية في نفس المجموعة انتهت مباراتهما أيضًا بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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