برشلونة يفوز على فيرنتسفاشوري بخماسية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرنتسفاشوري بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 42 أضاف إنسو فاتي الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من زميله فرانكي دي يونج، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة من جملة تكتيكية رائعة مع زملائه.

وفي الدقيقة 70، تحصل نادي فيرنتسفاشوري المجري على ضربة جزاء تحصل على إثرها جيرارد بيكيه على البطاقة الحمراء، ليتولى خراتين مسئولية تسجيلها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 82، 89، أكد بيدري وعثمان ديمبلي انتصار فريقهما بتسجيل الهدفين الرابع والخامس، ليحقق برشلونة أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد فيرنتسفاشوري عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.