الأهلي في أمان.. 3 لاعبين من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

حالة من الخوف والقلق صاحبت جماهير أكبر ناديين فى مصر الأهلي والزمالك، قبل مباراتيهما أمام الوداد والرجاء المغربيين، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب التهديدات بغياب بعض اللاعبين عن النهائي حال التأهل إلى المباراة النهائية التى يستضيفها إستاد القاهرة حال تأهل أي فريق مصري أو تأهل القطبين.

وجاء قلق الجماهير بعد ما تداوله البعض بشأن حصول محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على إنذارين وبالتالي تهديد تواجده في المباراة النهائية في حال تأهل الأحمر وحصوله على إنذار ثالث في مباراة العودة أمام الوداد المغربي، خاصة أن قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجديد ينص على إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد حصوله على 3 إنذارات.

ويستعرض دوت الخليج عدد إنذارات لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراتي الإياب أمام الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بلا غيابات بسبب تراكم الإنذارات في نهائي إفريقيا

حصل جيرالدو وأيمن أشرف وأليو ديانج ثلاثي الأهلي، على إنذار لكل منهم في مباراة الوداد البيضاوي الأخيرة على ملعب محمد الخامس.

بينما حصل كل من محمود متولي وأحمد فتحي ثنائي الأهلي، على إنذار لكل منهما في مباراتى صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق حصل على إنذار خلال مشاركته أمام صن داونز، لكن الحساب الرسمي للكاف و"ترانسفير ماركت" لم يظهرا حصول الشناوي على أي إنذار خلال مباراة الوداد الاخيرة وهو ما أكده مدير الكرة بالقلعة الحمراء .

وباعتبار أن إنذارات دور المجموعات يتم إلغاؤها بانتهاء هذا الدور يكون الأهلي بلا تهديدات في مباراة الوداد المغربي المقبلة، وبالتالي في نهائي البطولة حال تأهله.

3 لاعبين في الزمالك مهددون بالغياب عن نهائي إفريقيا

في الزمالك حصل محمد أبو جبل ومصطفى محمد على إنذار لكل منهما في مباراة الرجاء المغربي الأخيرة.

وقبلها تحصل مصطفى محمد ومحمد أبو جبل على إنذار لكل منهما خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما حصل طارق حامد على إنذارين بواقع واحد في مباراة الذهاب وآخر في مباراة العودة.

وبهذا يكون الثلاثي محمد أبو جبل وطارق حامد ومصطفى محمد مُهددين بالغياب عن الزمالك حال تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية وحصول أي منهم على إنذار جديد أمام الرجاء في لقاء العودة بالقاهرة.