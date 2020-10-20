رسالة تحذير من الوداد لـ الأهلي قبل لقاء الإياب بدوري أبطال إفريقيا

وجه نادي الوداد المغربي إنذارا شديد اللهجة حول استعداده التام لمباراة الإياب أمام النادي الأهلي ، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم على إستاد القاهرة الدولي.

ونشر الوداد عبر حسابه الرسمي " فيسبوك " صورة لجندي مقاتل محدثًا نفسه : " أنت لم تأتِ إلى هذا الدور فقط ، بل ستأتي إلى النهاية".

ويبعث نادي الوداد رسالة ضمنية للجميع أن الفريق سيصل إلى النهائي ولم يكتفِ فقط بالوصول إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حذر اللاعبين من التخاذل من المباراة القادمة أمام الوداد وأكد للاعبين أن الفريق المغربي قادر على تحقيق نفس النتيجة على إستاد القاهرة.

يذكر أن النادي الأهلي فاز بهدفين نظيفين على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.