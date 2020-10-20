لاتسيو الإيطالي ينتصر على بروسيا دورتموند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق لاتسيو الإيطالي على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح شيرو إيموبيلي التسجيل للاتسيو في الدقيقة السادسة من خطأ دفاعي في صفوف بروسيا دورتموند، قبل أن يسجل هيتز مدافع الفريق الألماني هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 23.

واستطاع النرويجي إيرلينج هالاند تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبروسيا دورتموند في الدقيقة 71، لكن أكابا أكبرو سجل هدف ثالث للاتسيو مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، رفع فريق لاتسيو رصيده من النقاط للنقطة الثالثة في المركز الأول، فيما توقف رصيد بروسيا عند صفر نقطة في المركز الرابع.