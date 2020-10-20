افتتح شيرو إيموبيلي التسجيل للاتسيو في الدقيقة السادسة من خطأ دفاعي في صفوف بروسيا دورتموند، قبل أن يسجل هيتز مدافع الفريق الألماني هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 23.
واستطاع النرويجي إيرلينج هالاند تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبروسيا دورتموند في الدقيقة 71، لكن أكابا أكبرو سجل هدف ثالث للاتسيو مؤكدًا انتصار فريقه.
وبتلك النتيجة، رفع فريق لاتسيو رصيده من النقاط للنقطة الثالثة في المركز الأول، فيما توقف رصيد بروسيا عند صفر نقطة في المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاتسيو الإيطالي ينتصر على بروسيا دورتموند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.