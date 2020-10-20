بيراميدز يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بالفوز على حوريا 2 - 0

وجاءت الخطورة الأولى في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 17 من اللقاء بعدما تسلم محمد فاروق الكرة على حدود منطقة جزاء حوريا، ليطلق تصويبة قوية جدًا لكن الحارس تصدى لها بصعوبة على مرتين.

وكاد بيراميدز أن يدرك الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد كرة ثنائية بين عبد الله السعيد وإيريك تراوري، ليحولها البوركيني إلى عمر جابر أمام المرمى الخالي من الحارس تمامًا ليطلق تصويبة أرضية، لكن المدافع فونانا أبعدها من على خط المرمى

وحول عبد الله السعيد تمريرة بينية رائعة إلى إيريك تراوري داخل منطقة جزاء حوريا في الدقيقة 61 من اللقاء، لكن البوركيني تعرض لعرقلة ليحتسب الحكم باملاك تسيما ركلة جزاء لصالح بيراميدز. وتوجه الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 65 بعد اعتراض مطول من لاعبي حوريا، ليعود بعدها بإلغاء القرار وعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح بيراميدز.

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب بشكل كامل في الدقائق الأولى من اللقاء بعدما استحوذ على الكرة في وسط الملعب وسط محاولات لاختراق الدفاع الغيني عن طريق الكرة العرضية والتصويبات. وجاءت الخطورة الأولى في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 17 من اللقاء بعدما تسلم محمد فاروق الكرة على حدود منطقة جزاء حوريا، ليطلق تصويبة قوية جدًا لكن الحارس تصدى لها بصعوبة على مرتين. وكاد بيراميدز أن يدرك الهدف الأول في الدقيقة 36 بعد كرة ثنائية بين عبد الله السعيد وإيريك تراوري، ليحولها البوركيني إلى عمر جابر أمام المرمى الخالي من الحارس تمامًا ليطلق تصويبة أرضية، لكن المدافع فونانا أبعدها من على خط المرمى. وحول عبد الله السعيد تمريرة بينية رائعة إلى إيريك تراوري داخل منطقة جزاء حوريا في الدقيقة 61 من اللقاء، لكن البوركيني تعرض لعرقلة ليحتسب الحكم باملاك تسيما ركلة جزاء لصالح بيراميدز. وتوجه الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 65 بعد اعتراض مطول من لاعبي حوريا، ليعود بعدها بإلغاء القرار وعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح بيراميدز. وشهدت الدقيقة 73 من اللقاء تسجيل الهدف الأول لبيراميدز بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء تلقاها إبراهيم حسن ليصوب كرة أرضية مرت من الحارس وسكنت الشباك الغينية. وبعد دقيقتين، استغل عبد الله السعيد خطأ من دفاع حوريا ليحصل على الكرة ويدخل بها منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى معلنًا عن ثاني أهداف بيراميدز. ونجح ألسيني كامارا مهاجم حوريا في تسجيل هدف تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 86 لكن الحكم قرر إلغاءه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود حالة تسلل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بالفوز على حوريا 2 - 0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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