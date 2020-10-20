الزمالك يوافق على تأجيل مباراة الرجاء في دوري الأبطال

وافق مسئولو نادي الزمالك على تأجيل مباراة العودة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى انتهاء المدة المحددة لفترة العزل للاعبي الرجاء من وزارة الصحة المغربية وهي حتى 27 أكتوبر الجاري.

وكان نادي الرجاء المغربي، أعلن مؤخرًا إصابة 8 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا، بعدما أثبتت التحاليل إيجابيتها، وعزل هؤلاء اللاعبين في غرفة مستقلة بمنازلهم.

وكان نادي الزمالك فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس؛ في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.