موعد نهائي الكونفيدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

حقق بيراميدز، فوزا غاليا على حورويا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بأقدام إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على ملعب الأميرمولاي عبد الله.