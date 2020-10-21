صحفي مغربي: الوداد سيقاتل أمام الأهلي .. ومصير مباراة الزمالك ضد الرجاء في يد الكاف

أكد محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي أن مصير مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أصبح متعلقا بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يعاني 8 لاعبين في صفوف فريق الرجاء من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد زايد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الكل يعلم العلاقة الوطيدة بين المسؤولين المصريين والمغاربة، وتصريحات المستشار مرتضي منصور قمة في الاحترام، لكن مصير مباراة الزمالك والرجاء لا يتوقَّف في التوقيت الحالي إلا علي قرار الكاف".

وتطرق للحديث عن مواجهة الأهلي والوداد قائلا: "الأهلي استغل غيابات الوداد في مباراة الذهاب بشكل أكثر من رائع، لكن المباراة المقبلة هي الأخيرة للوداد في الموسم الحالي.. ولذلك سيُحاول الفريق الحِفاظ على حظوظه في البطولة حتى آخر لحظة، وسيلعب مباراة الإياب بـ مبدأ "نكون أو لا نكون".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فاز على الوداد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ليضع قدما في المباراة النهائية.