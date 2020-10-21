محمود فتح الله: سنواجه خبرات نهضة بركان وسنقاتل للتتويج بالكونفدرالية

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن نهضة بركان لديه خبرات كبيرة بالكونفدرالية.
وقال فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "نهضة بركان لديها خبرات وفريق قوي ومحترم ويلعبون في ملعبهم، كما أن لديهم حافزا للتتويج".
وتابع: لدينا إمكانيات كنادي وكلاعبين وقادرون على التتويج بالبطولة، سنقاتل ونفعل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".
وحقق بيراميدز، فوزا غاليا على حوريا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بأقدام إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.
وتأهل بيراميدز للتأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الإثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2 - 1.
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