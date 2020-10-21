بعد إعلانه الموافقة على تأجيل لقاء الرجاء.. ميدو: "المغاربة مبسوطين من مرتضى منصور"

قال أحمد حسام ميدو إن هناك حالة من السعادة والراحة في المغرب عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي أشار من خلالها إلى موافقته على تأجيل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب وجود 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "قرار الصحة المغربية بمنع الرجاء من السفر قبل 27 أكتوبر أَربَك الجميع، ولا يستطيع أي أحد التنبُّؤ بما سيحدث في التوقيت الحالي".

وأضاف: "الجميع في المغرب في حالة من السعادة والراحة بعد تصريح المستشار مرتضي منصور بموافقته علي تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء.. والمسؤولون بالرجاء سيُحاولون استغلال هذا الأمر لصالحهم في حالة رفض الكاف طلب التأجيل".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.