مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا بعد 16 عاما بالفوز على باريس سان جيرمان

مانشستر يونايتد فاز في الدقائق الأخيرة بهدف لماركوس راشفورد، ليحقق أول 3 نقاط له في البطولة هذا الموسم.
فوز مانشستر يونايتد جاء ليؤكد عقدتهم بالنسبة للفريق الباريسي، وجاء أيضًا ليحطم أسطورة عدم الهزيمة في ملعبهم تحت الإدارة القطرية.
فوز مانشستر يونايتد اليوم هو الهزيمة الأولى لباريس سان جيرمان على ملعبهم في دوري أبطال أوروبا منذ 2004، أي منذ 16 عامًا، ليؤكد مانشستر يونايتد تفوقهم على بطل فرنسا.
يذكر أن نادي لايبزيج الألماني انتصر على باشاشكهير التركي بهدفين نظيفين في نفس المجموعة.
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