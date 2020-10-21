الكاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

أكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الكاف قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المقبلة على إستاد القاهرة والتي كان محددا لها يوم السبت القادم، في إطار إياب دوري أبطال إفريقيا.
وقالت صحيفة المنتخب المغربية، إنهم توصلوا لمصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي أكد لهم تأجيل المباراة لما بعد 27 أكتوبر الجاري؛ بعد تأكد إصابة 8 لاعبين من الفريق المغربي بفيروس كورونا.
يذكر أن الزمالك فاز بهدف نظيف على حساب نادي الرجاء ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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