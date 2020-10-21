ميدو: هناك نية داخل "كاف" لإشراك بطل الكونفدرالية في دوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو أن هناك نية داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لإشراك بطل الكونفدرالية الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بشكل مباشر.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "هناك نية داخل الاتحاد الافريقي لإشراك بطل الكونفدرالية في دوري أبطال افريقيا بشكل مباشر بداية من الموسم الجديد".

وأضاف: "بيراميدز أثبت إنه فريق كبير صاحب شخصية بتأهله لنهائي الكونفدرالية".

وختم حديثه قائلا: "نهائي الكونفدرالية سيكون صعب جدًا علي بيراميدز لمواجهة نهضة بركان "نادي فوزي لقجع"

وكان بيراميدز تأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب فوزه على حوريا الغيني بهدفين دون رد في نصف النهائي.