أكد خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز أن هناك فكرة مطروحة لبيع غزل المحلة.
وقال خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هُناك فكرة مطروحة لبيع نادي غزل المحلة وتأسيس شركة كرة".
أضاف: "لم نحصل علي مُكافآت الصعود للدوري الممتاز حتي الآن".
من جهته، قال ميدو معلقا: "طالما أن فكرة بيع غزل المحلة مطروحة، فأعتبر هذا النادي "كنز" لأي مُستثمر حقيقي.. انت بتشتري غزل المحلة، فـ انت بتشتري تاريخ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب غزل المحلة يكشف حقيقة بيع النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.