محمود فتح الله: لاعبو بيراميدز كانوا رجالا أمام حوريا

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن اللاعبين كانوا رجالا أمام حوريا الغيني.

وقال فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "الحمدلله على الفوز والتأهل، أشكر جميع اللاعبين للغاية على المجهود المبذول في المباراة، كانوا رجالا وتحملوا المسئولية طوال الفترة الماضية".

وأكمل: "عندما ألغى الحكم ركلة جزاء رأيت عبد الله السعيد يدعم اللاعبين بعد عدم احتسابها، كنت مطمئنا بعد رد الفعل".