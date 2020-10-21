خالد الغندور يهاجم أبوتريكة: عمل حاجات في الملعب تخالف ما يُظهره من تديُّن

يرى خالد الغندور قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، كان يقوم بأمور في الملعب، لم يفعل هو مثلها أبدا طوال مشواره الكروي.

وقال خالد الغندور خلال حديثه ببرنامج "زملكاوي" الذي يُعرض على قناة "الزمالك" ساخرًا: "لم أتحايل في حياتي أبدًا على الحكم من أجل الحصول على ركلة جزاء بالتمثيل".

وأضاف: "يوجد لاعبون كثُر يستطيعون الحصول على ركلات جزاء مثل فاروق جعفر، وهو يعترف بذلك، وأيمن شوقي وطارق السعيد ومحمد أبوتريكة".

وتابع قائد الزمالك سابقًا حديثه عن لاعب الأهلي المعتزل: "محمد أبو تريكة كان يُظهر دائمًا أنه متدين جدًا، لكن في الكرة ليس كذلك، وكان من الممكن أن يأخذ حق غيره، ويتسبب في خسارة فريق لأموال وبطولة، ويرى أنه على صواب".

واختتم: "خارج الكرة تعاملت معه، هو محترم وكان لاعبًا كبيرًا، ولكن في الملعب تصرفاته لا تدل على أخلاقه خارجه".