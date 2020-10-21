قرارات جديدة لـ مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، مساء الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على الصعيدين الإنشائي والرياضي.

وعقب الجلسة؛ اتخذ المجلس عددًا من القرارات، التي جاءت على النحو التالي:

- التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق، التي عقدت بتاريخ ١ أكتوبر الجاري.

- تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد المقترحات وجدول الأعمال والكتيب، الخاصة بالجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها يومي ٢٧ و٢٨ نوفمبر القادم، والتي قام المجلس باستعراض جدول أعمالها، على أن يتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية يوم ٣١ أكتوبر وفقًا للائحة.

- تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، وعضوية المدير التنفيذي، والمستشار الهندسي، للإشراف على إنشاء الجراج بفرع النادي بمدينة نصر، على مساحة ٣٣ ألف متر لخدمة الأعضاء.

- ترشيح حنان الزيني، مسؤول اللوائح والتراخيص، للحصول على أول دبلومة في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع المحكمة الرياضية و«فيفا».

- وفيما يتعلق بفرع النادي في التجمع الخامس، استعرض المجلس الملف المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، الذي أكد الانتهاء من ٨٠% من البنية التحتية لكامل مساحة الفرع، البالغة ٥٠ فدانًا، وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى التي تبلغ ٧٠% من الإنشاءات الخاصة بالفرع في يوليو ٢٠٢١.

وبناء عليه قرر مجلس الإدارة إصدار بطاقات عضوية مؤقتة تمكن أعضاء فرع التجمع الخامس من دخول الأفرع المختلفة، بتذاكر مخفضة بنسبة ٥٠%، مع استمرار العمل بقرار المجلس السابق الخاص بالسماح لأبناء فرع التجمع بالاشتراك في الأكاديميات المختلفة بنفس رسوم أعضاء النادي، والسماح بدخولهم بالمجان مع ذويهم بمجرد إبراز إيصال الاشتراك.