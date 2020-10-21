لماذا لم يسافر رمضان صبحي مع بيراميدز إلى المغرب؟.. المدير التنفيذي يجيب

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، أن فوز الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا؛ وضع لاعبي بيراميدز تحت ضغط شديد .

وقال ممدوح عيد، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "نبحث عن ترتيبات الإقامة قبل مواجهة نهضة بركان في النهائي يوم الأحد.

وأضاف: " لا توجد أي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص مشاركة بطل الكونفدرالية في دوري أبطال إفريقيا .

وأوضح ممدوح عيد أن كافة الأقاويل التي ترددت حول تغيير الجهاز الفني في الوقت الحالي؛ غير صحيحة، ومجرد اجتهادات صحفية، مشيرًا إلي أن تقييم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي .

واستطرد: "تم السماح بسفر 50 فردا فقط مع البعثة بسبب كورونا ؛ وراء عدم سفر رمضان صبحي مع الفريق ".

وأشار إلي استمرار أحمد فتحي مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي لينتقل إلى صفوف بيراميدز بصفة نهائية عقب انتهاء عقده بشكل رسمي ".