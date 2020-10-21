لماذا لم يسافر رمضان صبحي مع بيراميدز إلى المغرب؟.. المدير التنفيذي يجيب

وقال ممدوح عيد، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "نبحث عن ترتيبات الإقامة قبل مواجهة نهضة بركان في النهائي يوم الأحد.
وأوضح ممدوح عيد أن كافة الأقاويل التي ترددت حول تغيير الجهاز الفني في الوقت الحالي؛ غير صحيحة، ومجرد اجتهادات صحفية، مشيرًا إلي أن تقييم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي .
وأشار إلي استمرار أحمد فتحي مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي لينتقل إلى صفوف بيراميدز بصفة نهائية عقب انتهاء عقده بشكل رسمي ".
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