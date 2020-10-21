وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
"يا سلام لما #بيراميدز ياخد الكونفيدرالية و #الزمالك ياخد كأس أبطال إفريقيا. نتقابل في السوبر الإفريقي.. ونعمل لهم ممر شرفي ويعملوا لنا ممر شرفي.. وفكرية تقعد تتفرج من بعيد،" و"#بيراميدز إن شاء الله بتوفيق نفسنا بيبقى السوبر الافريقي يكون مصريا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج بيراميدز يتصدر تويتر بعد الصعود لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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