اسم مدرب الزمالك غلط.. مجدي عبد الغني: حسن حمدي أجبرني على الانسحاب من انتخابات النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، وعضو اتحاد الكرة المصري السابق، أنه لا يرغب في التعيين داخل النادي.

وقال "عبد الغني" خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "لا أرغب في التعيين بالأهلي، ولا أتقاضى مقابلا، ولا تقاضيت، ولا سأتقاضى، ولا أسعى لمنصب".

وأردف: ما قيل حول رفض الأهلي عودتي موسم 92 لأسباب سلوكية؛ سيحاسب عليه من قاله.

وتطرق لمدرب الزمالك قائلاً: كثيرون ينطقون اسمه بالخطأ، هو يدعى جيمباشيكو وهو كان ظهير أيمن في بورتو، ويعرفني جيدا؛ لانه حضرني وأنا محترف هناك.

وأضاف عبد الغني:" الصفحات التي تهاجمني على السوشيال غير حقيقية، ألتقي بالجمهور في الشارع والأمور طبيعية، لساني يتقطع قبل ما أهاجم الأهلي".

وتابع: "لا أفكر في خوض انتخابات الأهلي مرة أخرى".

واستطرد: في إحدى المرات خضت الانتخابات ضد خالد الدرندلي، بعض الاعضاء أبلغوني ان حسن حمدي يريد مقابلتي، وبالفعل ذهبت له، وطلب مني سحب أوراق ترشحي، وأكدت عليه رغبتي في الاستمرار، ولكنه صمّم على أن أسحب أوراقي، وسبب طلبه؛ لأن المجلس كان يريد الدرندلي، وبالفعل وافقت على سحب أوراقي وانتهت الأمور.