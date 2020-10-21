مدرب غزل المحلة: الدعم الجماهيري كان نقطة فارقة في الصعود للممتاز

أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن فريقه تغلب على كثير من الظروف الصعبة في سبيل التأهل للدوري الممتاز مرة أخرى.

وقال خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "رغم صعوبة الظروف التي مررنا بها طوال الموسم.. لكن دائما ما كان هدفنا واحدا وهو عودة المحلة للممتاز.. بالتالي كان هدفنا فقط المركز الأول.. التاني زي الأخير".

وأضاف: "كان هدفنا واضحا منذ البداية وكنا نريد أن نعيد المحلة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى وهذا ما فعلناه".

وختم حديثه قائلا:"دعم الجماهير لنا كان هاما للغاية وشعرنا بالدعم الجماهيري الكبير الذي دفعنا للقتال إلى النهاية وكان نقطة فارقة بالنسبة لنا".