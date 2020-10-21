ينشر "دوت الخليج"، أبرز نتائج اليوم الأول من مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا العام، والتي انتهت منذ دقائق، في السطور التالية..
فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرنتسفاشوري بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بفوز الأخير بهدفين لهدف ، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
فاز فريق لايزبيج الألماني على فريق باشك شهير التركي، بهدفين نظيفين، وتصدر المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا.
تعادل فريق ستاد رين الفرنسي مع نظيره كراسندور الروسي بهدف لمثلهما في الجولة الأولى من دور المجموعاىت لبطولة دوري أبطال أوروبا.
انتهت مباراة تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم الأول لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة يكتسح فيرنتسفاشوري.. سان جرمان يسقط أمام يونايتد.. ودورتموند يقع في فخ لاتسيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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